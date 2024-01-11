《經濟通通訊社１１日專訊》《證券時報》近日開展的「２０２４中國保險投資官調查」結

果顯示，有３２％的投資官對今年的投資前景「比較樂觀」，約５５％的投資官對投資前景的判

斷是「中性」，還有１３％的投資者則較為悲觀。

調查指，５８％的保險投資官預計今年的投資環境要好於去年。３５﹒４８％的保險投資官

表示「尚難預期」。而認為今年投資環境差於２０２３年或者與２０２３年投資環境相當的保險

投資官均僅有１人，佔比均為３﹒２３％。



＊Ａ股今年機會大於風險＊



對２０２４年的Ａ股市場，保險投資官的看法多為「機會大於風險」，３１位保險投資官中

有２６位持這一看法，佔比８４％。

保險投資官普遍認為，目前Ａ股市場已對利空反應相對充分，估值處於歷史低位，風險顯著

降低，具備投資價值；考慮到過往周期規律，今年可能是行情轉換之年；疊加政策加力等積極因

素，以及流動性好轉等外圍因素，Ａ股２０２４年機會大於風險。保險投資官相對看好的板塊依

次為科技、醫療健康養老、周期板塊。



＊權益資產配置比例近半持穩，收益目標下調＊



對於２０２４年險資配置權益資產的比例變化，大多數保險投資官持「相對穩定或有所提高

」的傾向，其中，預計保持相對穩定的佔比４８﹒３９％，接近半數。

不過，在無風險利率下行的背景下，多數保險投資官預期險資未來收益目標可能下調。此外

，國際市場環境、國內政策、國內經濟形勢和地緣政治風波等四大因素成為他們眼中普遍的不確

定性。（ｌｃ）

