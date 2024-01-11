《經濟通通訊社１１日專訊》螞蟻集團旗下保險代理平台螞蟻保發布的《２０２３年螞蟻保

平台理賠服務報告》顯示，去年螞蟻保合作的保險公司通過平台累計向用戶理賠２３１億元人民

幣，同比增長２３％。

為解決保險「理賠難」的問題，螞蟻保為１０萬用戶提供了一對一的理賠結論咨詢和爭議調

解服務，結論認可度達到８８％，最高一筆為用戶爭取到了５０萬元人民幣理賠款。（ｌｃ）

