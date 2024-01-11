《經濟通通訊社１１日專訊》綜合內媒報道，華為與京東（０９６１８）昨天宣布合作，正

式啟動鴻蒙原生應用開發。

華為常務董事、終端業務ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東昨發布微博稱，「今

天我們迎來了重量級合作夥伴＠京東，奠定了鴻蒙生態今年的又一座重要里程碑！」

他表示，京東將基於ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ的特性開發原生應用，為消費者帶來簡

單易用、極致流暢、純淨安全、多快好省的購物體驗。

上月７日，支付寶與華為終端宣布合作，基於ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ啟動支付寶鴻

蒙原生應用開發。截至目前，國內２００家頭部應用廠商中，超百家已啟動鴻蒙原生應用開發。

２０２３年９月，華為宣布全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ蓄勢待發、鴻蒙原生應用全

面啟動。這意味著，其系統底座全棧自研，去掉了傳統的ＡＯＳＰ代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙

系統的應用。此外，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ只能使用Ｈａｐ格式的安裝包，這也代表著

ＨａｒｍｏｎｙＯＳ將不再適配安卓應用。

根據規劃，華為將在今年一季度推出ＨａｒｍｏｎｙＯＳ Ｎｅｘｔ開發者預覽版本。

（ｒｙ）

