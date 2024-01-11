《經濟通通訊社１１日專訊》內媒《第一財經》從騰訊（００７００）內部獲悉，１月８日

，騰訊控股ＩＥＧ（互動娛樂事業群）召開內部員工大會，管理層談及遊戲版號增多、遊戲與短

視頻緊密連接等，當日騰訊還發布自研項目「春筍計劃」，對新機會、新玩法及垂類遊戲孵化增

加研發資源投入。

大環境上，２０２３年，國產和進口遊戲版號發放１０７５個，比２０２２年增加５６３個

。ＩＥＧ管理層在會上提及，遊戲環境有變好跡象，包括２０２３年版號增多、亞運會有電競項

目等。遊戲行業波動性可能會有，騰訊還是要自己抓機遇、鑄強隊。

相對於難以「冒頭」的二次元遊戲，騰訊在休閒遊戲的垂類派對遊戲上，新產品取得較好的

熱度。２０２３年１２月，騰訊《元夢之星》上線，隨後多日登Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ國內遊戲免

費榜榜首。ＩＥＧ管理層在會議上表示，去年遊戲市場有一大部分增量是來自休閒遊戲，休閒遊

戲是增長最多的，除傳統休閒遊戲外，其中不少是新類型休閒遊戲。



＊遊戲與短視頻呈現出緊密連接趨勢＊



當日騰訊還發布「ＩＥＧ自研項目春筍計劃」，鼓勵垂類遊戲孵化。該計劃面向總研發成本

預計不超過３億元人民幣的自研項目。

ＩＥＧ管理層還談及遊戲渠道變化。２０２３年，遊戲與短視頻呈現出緊密連接的趨勢，騰

訊與小紅書、抖音、ｂ站（０９６２６）這類平台的合作更多了，下半年與抖音的合作有所增多

。騰訊遊戲內部渠道分成已有下降，內容產品呈現出影響力比渠道更大的現象。（ｒｙ）

