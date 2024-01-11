《經濟通通訊社１１日專訊》據《新華社》報道，當地時間１月９日，中國駐美國大使謝鋒

應邀在卡特中心紀念中美建交４５周年研討會上發表演講時表示，相互尊重、和平共處、合作共

贏是中美唯一正確的相處之道。

謝鋒從四方面闡述對中美關係的看法：第一，摒棄冷戰思維，樹立正確相互認知；第二，管

控矛盾分歧，把握中美關係的正確方向；第三，聚焦共同利益，讓對話合作成為主基調；第四，

清除路障關卡，推進人文交流新熱潮。



＊台獨與台海和平水火不容，對台獨分子沒妥協餘地＊



謝鋒還強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒有人比中方更珍視台海和平穩

定，但「台獨」與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的「台獨」分子

，中國政府沒有妥協的余地。

研討會由卡特中心、美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會和復旦大學美國研究中心聯

合舉辦。卡特中心首席執行官亞歷山大、美駐華大使伯恩斯、美中關係全國委員會會長歐倫斯、

美中貿易全國委員會會長艾倫等致辭，３００多名中美各界人士參加。（ｒｙ）

