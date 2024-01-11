《經濟通通訊社１１日專訊》據《２１財經》報道，浙江今天召開全省住房和城鄉建設工作

會議，今年將完善城鎮住房體系，構建房地產發展新模式，推進住房保障體系改革，防範化解房

地產風險。

在構建房地產發展新模式方面，浙江將推動房地產市場平穩健康發展，推進商品房預售制度

等改革。強化預售許可和資金監管，推進房地產企業信用評價試點，進一步完善預售資金差異化

精準化監管機制。探索建立「人、房、地、錢」要素聯動機制，完善房地產基礎性制度，逐步實

現從提高預售條件向現房銷售轉變，在溫州市及其他城市積極穩妥開展現房銷售試點。



＊２０２４年建設籌集保障性租賃住房２０萬套＊



浙江還將完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制，改革房地產開發方式、融

資方式、銷售方式，在杭州市、寧波市開展房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度試點。

在推進住房保障體系改革方面，加快構建配租型（公租房、保障性租賃住房）和配售型保障

性住房為主體的住房保障體系。２０２４年全年開工籌集公租房５０００套以上；建設籌集保障

性租賃住房２０萬套；規劃建設配售型保障性住房１萬套；實施城中村改造２﹒７萬戶。

（ｒｙ）

