《經濟通通訊社１１日專訊》中國汽車工業協會今發布的數據顯示，２０２３年內地汽車產

銷量首次雙雙突破３０００萬輛，創歷史新高；其中，出口４９１萬輛，有望成為世界第一汽車

出口國。



＊汽車出口４９１萬輛，同比增５８％＊



去年汽車產銷分別完成３０１６﹒１萬輛和３００９﹒４萬輛，同比分別增長１１﹒６％和

１２％，其中汽車出口４９１萬輛，同比增５８％。目前，中國汽車已經出口到２００多個國家

和地區。

中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示：「中國汽車出口數量從１輛達到１００萬輛，我們

用了５５年，２０２１年突破２００萬輛，２０２３年實現了４９１萬輛，接近５００萬輛，標

誌著中國汽車產業在向電動化、智能化轉型方面取得了顯著的成就，這加速了全球汽車產業變革

進程。」

如今，新能源汽車已成為中國汽車工業重要增長點，出口帶動作用明顯，新能源汽車出口

１２０﹒３萬輛，同比增長７７﹒６％。２０２３年第四季度，中國自主品牌比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４），成為全球最大的純電動汽車製造商。（ｒｙ）

