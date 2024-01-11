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AH股新聞

11/01/2024 14:19

《行業數據》去年中國汽車產銷量雙雙突破３千萬輛，創歷史新高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國汽車工業協會今發布的數據顯示，２０２３年內地汽車產
銷量首次雙雙突破３０００萬輛，創歷史新高；其中，出口４９１萬輛，有望成為世界第一汽車
出口國。
　
＊汽車出口４９１萬輛，同比增５８％＊
　
　　去年汽車產銷分別完成３０１６﹒１萬輛和３００９﹒４萬輛，同比分別增長１１﹒６％和
１２％，其中汽車出口４９１萬輛，同比增５８％。目前，中國汽車已經出口到２００多個國家
和地區。
　　中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示：「中國汽車出口數量從１輛達到１００萬輛，我們
用了５５年，２０２１年突破２００萬輛，２０２３年實現了４９１萬輛，接近５００萬輛，標
誌著中國汽車產業在向電動化、智能化轉型方面取得了顯著的成就，這加速了全球汽車產業變革
進程。」
　　如今，新能源汽車已成為中國汽車工業重要增長點，出口帶動作用明顯，新能源汽車出口
１２０﹒３萬輛，同比增長７７﹒６％。２０２３年第四季度，中國自主品牌比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４），成為全球最大的純電動汽車製造商。（ｒｙ）

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