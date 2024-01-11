《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，報
２８７３﹒８點，繼續向２０２２年４月創下的２８６３﹒６５點低位發起衝擊，深成指低開
０﹒０５％，創業板指高開０﹒０６％，醫藥股造好，化纖股走低。
資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，今日僅通過逆周期回購淨投
放１２０億元（人民幣．下同），開年以來連續第二日放水共１８０億元，外界認為這是人行降
準、政策降息或是使用其他寬鬆工具前兆。
財政政策也要發力保經濟，據《中國證券報》引述專家意見指，在積極的財政政策適度加力
、提質增效要求下，預計全年國債發行規模超９萬億元，新增專項債限額將維持在較高水平。
中共第二十屆中央紀律檢查委員會舉行第三次全體會議，各大官媒發布會議公報。公報提出
要把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建
工程和招投標等領域腐敗問題，特別提出對違規吃喝開展專項整治，嚴查「吃公函」、「吃食堂
」、「吃老板」、「吃下級」等問題。（ｅｙ）
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