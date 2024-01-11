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AH股新聞

11/01/2024 11:32

《Ａ股行情》低位掙扎滬指半日收升０﹒１％，華為鴻蒙概念領跑

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，盤中低
見２８６７﹒７２點，距離２０２２年４月創下的低位只得４點，不過在華為鴻蒙概念炒高下，
滬指半日倒升收場，報２８８０﹒５２點；深市反應更佳，深成指半日升０﹒７３％，創業板指
更漲１﹒０３％。
　　注意，兩市半日成交３８０８億元，較上日（１０日）同時段成交急降１１﹒２％，關注今
日交投會否刷新近月低位。
　　資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，在淨回籠２﹒６萬億之後連
續兩日放水合共僅１８０億元，外界認為這是人行降準、政策降息或是使用其他寬鬆工具的前兆

　
＊京東加入鴻蒙朋友圈，華為概念開香檳＊
　
　　華為與京東（０９６１８）昨天達成合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發。華為常務董事、終
端業務ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東昨發布微博稱，這是奠定了鴻蒙生態今年的
又一座重要里程碑。華為將在本季度推出ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　Ｎｅｘｔ開發者預覽版本。
　　華為鴻蒙概念沸騰，集體拉漲，其中創識科技（深：３００９４１）、亞華電子
（深：３０１３３７）飆２０％漲停，智度股份（深：０００６７６）、華立股份
（滬：６０３０３８）、立達信（滬：６０５３６５）、傳智教育（深：００３０３２）、高新
發展（深：０００６２８）、吉大正元（深：００３０２９）集體升一成漲停。
　
＊茅台生肖酒買氣弱，股價稍跌＊
　
　　隨著年輕一族逐漸成為消費主力軍，加上國內經濟環境下行，傳統白酒銷情遭遇重大考驗，
據報貴州茅台（滬：６００５１９）甲辰龍年生肖酒終端價大跌，而且沒有出現供不應求的情況
。平台數據顯示，１月１０日，龍茅散瓶價格較前日跌１０００元，原箱價較前日跌１９００元
。貴州茅台股價跌０﹒４％，價報１６４８元。（ｅｙ）
　

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