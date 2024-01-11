《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早再度窄幅低開，滬綜指低開０﹒１４％，盤中低

見２８６７﹒７２點，距離２０２２年４月創下的低位只得４點，不過華為鴻蒙概念炒高、科網

股衝前，帶動滬指重新上升，午後市況轉佳，滬指全日收升０﹒３１％，報２８８６﹒６５點；

深市反應更佳，深成指全日漲１﹒４７％，創業板指更漲１﹒９５％。

午後交投稍見活躍，兩市全日成交７１２１億元（人民幣．下同），按日增一成，陸股通淨

流入超過４２億元。

明日中國海關總署將公布去年１２月及全年進出口數據，市場預計上月出口額同比增長

１﹒７％，進口額增長０﹒３％。

資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，在淨回籠２﹒６萬億之後連

續兩日放水合共僅１８０億元，外界認為這是人行降準、政策降息或是使用其他寬鬆工具的前兆

。。



＊華為鴻蒙開車，炒作與京東合作消息＊



華為與京東（０９６１８）昨天達成合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發。華為常務董事、終

端業務ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東昨發布微博稱，這是奠定了鴻蒙生態今年的

又一座重要里程碑。華為將在本季度推出ＨａｒｍｏｎｙＯＳ Ｎｅｘｔ開發者預覽版本。

華為鴻蒙概念沸騰，集體拉漲，其中創識科技（深：３００９４１）、亞華電子

（深：３０１３３７）飆２０％漲停，智度股份（深：０００６７６）、華立股份

（滬：６０３０３８）、立達信（滬：６０５３６５）、傳智教育（深：００３０３２）、高新

發展（深：０００６２８）、吉大正元（深：００３０２９）集體升一成漲停。

有房企在香港申請債務重組獲通過，內房股偏升，華僑城Ａ（深：００００６９）升１％，

金地集團（滬：６００３８３）升０﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒４％，萬科

Ａ（深：０００００２）揚０﹒２％。



＊三桶油下跌，美國原油庫存增＊



美國原油庫存增加，抵銷了近期紅海局勢升級的威脅，國際油價下跌，紐約期油下跌

１﹒２％，布蘭特期油結跌１％。Ａ場油股領跌，中國石化（滬：６０００２８）跌２﹒６％，

中國石油（滬：６０１８５７）跌２﹒４％，中國海油（滬：６００９３８）跌１％。

生豬養殖行業三大巨頭牧原股份（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、

新希望（深：０００８７６）的生豬出欄量均創下歷史新高，引發對豬價的擔憂，不過受春節前

需求增長帶動，養豬股今日走高，溫氏股份、新希望升２﹒１％，牧原揚０﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２９５﹒６７ ＋０﹒５７

上證綜合指數 ２８８６﹒６５ ＋０﹒３１ ２９８５﹒５３

上證Ａ股指數 ３０２６﹒５８ ＋０﹒３１

深證成份指數 ９０５３﹒８８ ＋１﹒４７ ４１３５﹒２３

深圳創業板指數 １７７７﹒２７ ＋１﹒９５

上證Ｂ股指數 ２２４﹒１９ －０﹒１９ １﹒３１

深證Ｂ股指數 １０４６﹒１１ ＋０﹒５５ ０﹒６８

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