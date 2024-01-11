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AH股新聞

11/01/2024 09:49

《神州債市》專家料今年國債發行恢復９萬億水平，少於去年

　　《經濟通通訊社１１日專訊》２０２４年首批國債昨日（１０日）公開發行，據《中國證券
報》引述財通證券宏觀首席分析師陳興意見指，根據國債到期規模測算，全年國債發行規模或在
９﹒６萬億元（人民幣．下同）左右；至於德邦證券固收首席分析師徐亮認為，假設２０２４年
ＧＤＰ增長目標仍設定在５％水平，在財政赤字率目標設定為３％、３﹒５％、３﹒８％三種情
形下測算，國債發行規模分別約為９﹒４１萬億元、１０﹒０４萬億元、１０﹒４２萬億元。
　　根據粵開證券在去年１２月２０日的一份報告，截至１２月１８日去年國債總發行規模達到
１１萬億元，顯著高於２０２２年全年的９﹒６億元規模。報告解釋，去年初預算的全國財政赤
字較上年增加５１００億元，以及全國人大常委會於１０月決定增發１萬億元國債，導致國債淨
融資額大幅增加。
　　至於地方債方面，陳興表示，考慮到當前財政穩增長的訴求仍存，今年專項債限額或略大於
２０２３年的３﹒８萬億元，但綜合地方政府投資需求和償債壓力來看，預計２０２４年新增專
項債或在４萬億元左右。（ｅｙ）
　
　

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