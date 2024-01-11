《經濟通通訊社１１日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，內地汽車資訊平台「懂車帝」關聯公司北

京懂車帝科技有限公司近日發生工商變更，大股東由今日頭條有限公司變更為廈門懂車族科技有

限公司，持股１００％。後者成立於２０２３年１２月，法定代表人為黃艷玲，註冊資本１００

萬元人民幣。

據報道，字節跳動旗下汽車資訊平台「懂車帝」將變成獨立公司，字節跳動目前正將懂車帝

員工遷往一家新成立的全資子公司，此舉可能是為了上市，或為尋找合作夥伴、引入外部股東，

也可能是為了獨立核算、降本增效。報道並指，字節跳動方面昨日晚間證實此事，稱懂車帝註冊

成立獨立公司是基於業務正常發展的需要。報道還提到，字節跳動內部曾討論將懂車帝分拆上市

，但沒有明確時間線。

懂車帝最早來自今日頭條汽車頻道，２０１７年推出獨立Ａｐｐ，號稱累計用戶超過２﹒４

億。不過，懂車帝目前面臨著諸多風波，去年１２月發布的新能源汽車冬季測試結果，惹華為、

長城汽車、吉利等多家車企公開質疑其測試標準不科學嚴謹。其中長城汽車更召開「共同提升中

國新能源汽車環境測試水平圓桌論壇」，提出七項倡議，包括新能源汽車環境測試應堅持以用戶

實際需求為中心的原則、遵循國家相關法律法規和行業認可的標準，並應建立嚴格程序認證、應

有專業人員提供專業技術支持等。（ｓｌ）

