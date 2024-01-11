《經濟通通訊社１１日專訊》國家開發銀行退休黨委委員、副行長王用生涉嚴重職務違法及

受賄犯罪，於上周五（５日）被開除黨籍後，《新華社》今日報道，王用生涉嫌受賄一案已由國

家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，吉林省人民檢察

院依法以涉嫌受賄罪對王用生作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

６５歲的王用生是經濟學碩士，高級經濟師，曾任中國建設銀行河南省分行辦公室副主任、

主任，鄭州分行行長；中國投資銀行鄭州分行行長，國家開發銀行鄭州分行行長、瀋陽分行行長

、遼寧分行行長、企業局局長等職。２０１０年１２月任國家開發銀行黨委委員、副行長，

２０１８年４月正式卸任退休。



＊為他人在貸款融資等方面謀利並受賄＊



據中紀委上周五的通報，王用生大搞權錢交易，通過投資入股等隱蔽手段大肆接受利益輸送

，利用職務便利為他人在貸款融資、債券申購等方面謀利，並非法收受巨額財物。值得注意的是

，王用生擔任國開行副行長期間，曾是事涉「華信系」貸款的國開行原董事長胡懷邦的下屬。

據內媒報道，胡懷邦在２０１３－２０１８年出任國家開發銀行黨委書記、董事長。《央視

》２０２２年播出的反腐紀錄片《零容忍》中提到，「華信系」相關企業貸款原本偏離國開行貸

款方向，胡懷邦到任後，以「一把手」的權力強力推動向「華信系」發放貸款。「華信系」核心

人物葉簡明於２０１８年被查，「華信系」也隨之迅速土崩瓦解。胡懷邦亦於２０１９年７月被

查，２０２１年１月被河北省承德市中級人民法院以受賄罪判處無期徒刑。然而，國開行在胡懷

邦任內曾給予「華信系」上千億元人民幣信貸支持，至今仍有巨額貸款難以收回。（ｓｌ）

