《經濟通通訊社１１日專訊》內地直播行業發展蓬勃，連招工也開始直播，還形成新興產業

「直播帶崗」。人社部更在昨日發布通知，要推進直播帶崗在就業公共服務領域應用，指直播帶

崗是數字技術與公共服務融合發展的創新實踐，具有體驗直觀、互動即時、對接精準的特點，在

就業服務領域具有廣闊的應用空間。

據《上海證券報》報道，越來越多求職者通過直播帶崗尋找工作。其中一名已於立訊精密工

作一年的河南女子表示，以往通過中介找工作，找很多天都找不到一份合適的，但通過快手直播

帶崗找工作，可以清楚了解到廠區環境和福利待遇，中午報名，翌日下午就分好宿舍，整個入職

流程效率非常高。

報道指出，以立訊精密為代表的江蘇昆山製造企業去年起在政策支持下嘗試直播帶崗。立訊

精密表示，與快手深入合作自建主播團隊直播帶崗，可以在３年內達成企業３０％－４０％左右

的招聘量。快手作為直播帶崗的平台實踐，為線上招聘行業帶來１４％的新增量，合作企業超過

２４萬家，去重月活躍用戶規模已達到２﹒５億。報道並指出，人社部中國就業培訓技術指導中

心正聯合公共就業服務部門、快手等相關平台企業和機構，開展直播帶崗有關技術指南研究。

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