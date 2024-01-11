《經濟通通訊社１１日專訊》內地上周五（５日）正式發布《關於金融支持住房租賃市場發

展的意見》，提出為租賃住房開發建設等環節提供住房租賃團體購房貸款等多樣化融資支持。據

內媒《經濟觀察網》報道，人民銀行已批覆總額１０００億元人民幣的住房租賃團體購房貸款，

支持８個試點城市購買商品房用作長租房，而該８個試點城市分別是天津、成都、青島、重慶、

福州、長春、鄭州和濟南。

住房租賃團體購房貸款即是指，對於企事業單位批量購買存量閒置房用作宿舍型保障性租賃

住房，或住房租賃企業批量購買存量閒置房屋用作保障性或商業性租賃住房長期持有運營，鼓勵

商業銀行發放住房租賃團體購房貸款，貸款額度原則上不超過物業評估價值的８０％。

《意見》於２０２３年２月底公開徵求意見。報道引述一名地方政府人士透露，自２０２３

年３月起，８個試點城市就已著手尋找合適的房源並上報，且試點城市之間要「鬥快」，因為這

筆貸款並非定額分給８個城市，而是依據項目條件來批，原則上成熟一個項目就批一個，先到先

得。



＊地方透過城投平台借款買城投體系現房，緩解現金流＊



報道指，據了解，目前已有青島、福州等多個城市用「住房租賃團體購房貸款」購買了商品

房，納為保租房，並對外出租。部分城市則通過城投平台作為借款主體，購買了城投體系內的現

房，用作保障性租賃住房。

上述政府人士指出，這筆借款期限長達３０年，只要租金能覆蓋利息，基本可以被看作永續

債，只付息、不還本，既能有效緩解城市政府籌集保租房的指標壓力，還能減少當地的商品房庫

存。更重要的是，短期內，地方政府能通過城投平台融到一筆錢，緩解現金流。

此外，多家開發商亦開始行動，希望爭取讓地方政府收購其在售的滯銷或尾盤項目，目的是

變現。但報道引述央企投資人士指，這並非易事，「先要看地方政府有沒有意願收購城投體系以

外的項目，再看對方砍幾折」。（ｓｌ）

