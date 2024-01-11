《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下資管平台

平安不動產公告稱，因公司關聯方上海安歡管理諮詢有限公司的鄭州湖悅瀾庭南苑項目合作方正

榮地產（０６１５８）債務違約，公司和上海安歡須按股比４９％對該筆４﹒５４億元（人民幣

．下同）的剩餘貸款本息及罰息承擔連帶清償責任，即須償還逾２﹒２億元。

公告顯示，上海安歡與正榮地產就合作項目成立了鄭州榮熙置業發展有限公司，並在

２０２０年於招商銀行鄭州分行獲得貸款並提款，截至目前貸款餘額４﹒３５億元。２０２２年

７月，因正榮地產債務違約，榮熙置業無法按時償還貸款，招商銀行鄭州分行起訴榮熙置業要求

償還剩餘貸款本息及罰息合計４﹒５４億元。案件由河南省鄭州市中級人民法院作出一審判決。

判決指，在招商銀行對涉案抵押物行使優先受償權後，平安不動產須就不足部分，與上海安歡在

總債務４９％的限額內承擔連帶清償責任。榮熙置業上訴，二審在２０２３年１２月３０日由河

南省高級人民法院作出最終判決，駁回榮熙置業上訴請求，維持一審裁決。

平安不動產表示，目前公司各項業務經營正常，本次涉訴事項預計不會對公司經營運作、財

務狀況及償債能力產生重大不利影響。（ｓｌ）

