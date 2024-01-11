《經濟通通訊社１１日專訊》中國海關總署明日公布貿易數據。《路透》綜合近３２家機構

預估中值顯示，受全球科技行業周期性好轉及低基數的共同作用，中國２０２３年１２月以美元

計價出口同比增幅預計由０﹒５％升至１﹒７％，達八個月高位；進口同比料由降０﹒６％轉為

增０﹒３％；當月貿易順差料為７４７﹒５億美元，前值為６８３﹒９億美元。

野村首席中國經濟學家陸挺認為，在基數較低以及全球科技周期上行的帶動下，中國

２０２３年１２月出口同比增速料回升至４％，但全球製造業活動放緩，出口勢頭仍然疲弱。進

口方面，陸挺預計當月增速可能會轉正至１﹒６％，但仍將繼續受到國內需求低迷的抑制。

中金公司宏觀團隊則指出，２０２３年１２月中旬受降溫降雪影響，港口貨物和集裝箱吞吐

量出現階段性下降，當月出口同比增速或持平１１月。從需求來看，海外製造業恢復仍有波折。

不過，同期的低基數可能支撐１２月同比增速。

此外，華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，進口量價或趨弱。觀察ＰＭＩ，無論是進口、採

購還是庫存指數，１２月均有所回落，指向量的因素或進一步下滑。（ｓｌ）

