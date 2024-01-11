《經濟通通訊社１１日專訊》自去年下半年起，內地有不少聲音呼籲讓地產商降價賣房回血

，不過要面對來自地方政府和業主們的阻力。由具央企背景的招商蛇口（深：００１９７９）開

發、位於深圳龍崗的招商臻城花園，最近提出了３０萬－５０萬元（人民幣．下同）的返現優惠

，前後不到一個星期差價高達４０萬，讓早了一個星期買下單位、錯過優惠的業主周先生感到非

常不滿。

周先生強調，售樓部銷售人員當時只告訴他購房可享備案價八七折優惠，並稱是最低優惠，

周先生才會支付首期並辦理按揭，但沒想到過了一個星期，他從房產中介得知，該樓盤再推出了

額外３０萬－５０萬元的返現優惠。

直至去年１２月，周先生要求售樓部按照最新優惠方式退還差價，但項目負責人竟然表示八

五折是虛假宣傳，不同意退款。

內媒記者問過當地多家房產中介，均確認該樓盤有八五折且減３０萬到５０萬的優惠，但涉

事樓盤的售樓部項目負責人表示，樓盤不存在減價銷售行為，上述優惠是部分房產中介為了吸引

客戶而發布的虛假降價消息，他又指已經與周先生溝通過，告知對方可通過政府部門或法律途徑

解決。（ｅｙ）

