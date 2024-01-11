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AH股新聞

11/01/2024 13:30

【ＦＯＣＵＳ】現貨ＥＴＦ加持前景，比特幣臨另類對手

　　【ＦＯＣＵＳ】「薯條哥」Ｓａｍ　Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ淪階下囚，幣圈首富ＣＺ
（趙長鵬）亦恐難逃牢獄之災，都難阻比特幣榮登２０２３年全球表現最好的資產（大升
１５５％）。１１隻現貨比特幣ＥＴＦ周三（１０日）正式獲批，再令一眾幣圈「忠粉
（ＨＯＤＬｅｒｓ）」高呼２０２４、２０２５大牛市曙光在前。不過，憧憬機構資金大舉流入
推高價格，面臨一個看似風馬牛不相及的對手－－鈾。
　
＊冀大量資金流入指日可待＊
　
　　黑客烏龍、澄清否認、加急批准，十年來對比特幣現貨ＥＴＦ企硬拒批的美國證券交易委員
會（ＳＥＣ），臨門開綠燈前三度反高潮－－周二　（９日）虛假「獲批」推文發布後，比特幣
十餘分鐘內飆升逾１２００美元，直撲４８０００美元；隨後ＳＥＣ澄清指帳號被盜，比特幣不
到一小時急瀉至近４５０００美元；到周三，ＳＥＣ宣布通過加急模式批准，比特幣價格再短暫
衝上４７００美元，最新徘徊４６５００美元附近。
　　儘管ＳＥＣ主席Ｇａｒｙ　Ｇｅｎｓｌｅｒ堅稱，批准現貨比特幣ＥＴＦ上市，並不代表
ＳＥＣ對加密貨幣交易持認可態度，但隨著貝萊德、富達、景順、灰階、方舟等眾多機構，紛紛
欲借發行ＥＴＦ分一杯羹，現市值超過９１００億美元的比特幣，迎來大量資金流入似指日可待

　　渣打就預計，現貨ＥＴＦ今年底前料吸引５００億至１０００億美元的資金流入，有望推動
比特幣在２０２５年底接近２０萬美元水平。不過，摩通以黃金ＥＴＦ佔現時可投資黃金的
１﹒４％比例測算，認為ＥＴＦ對加密貨幣市場的影響或低於預期。
　
＊機構成推手，鈾不甘落後＊
　
　　為爭奪市場份額，上述資產管理機構紛紛以低價吸客，木頭姐旗下ＡＲＫ　Ｉｎｖｅｓｔ就
推出首６個月費用全免，此後亦僅０﹒２１％。不過，相對直接買賣比特幣，買賣比特幣現貨
ＥＴＦ的效率無疑將打折扣，且面臨ＥＴＦ本身流動性、以及如何及時追蹤價格變動等問題。
　　儘管遭巴菲特和芒格雙雙斥為「海市蜃樓」和「老鼠藥」，比特幣現貨ＥＴＦ終於獲批（期
貨ＥＴＦ曾於２０２１年１０月獲批），無疑仍標誌加密貨幣正式登堂入室的重大分水嶺。究其
原因，除了ＳＥＣ稱此為「最可持續的前進道路」，最大推手當屬比特幣自身的極端波動、極端
回報，顛覆富人、機構對財富的認知，愈投機、愈吸引，而他們將直接肩負將比特幣價格推高至
正常投資者無法想像水平的大任。
　　在憧憬比特幣２０２４、２０２５迎來大牛市之前，除了觀察其能否盡快收復２０２１年
１１月創下的近６９０００美元歷史高點，還要密切留意另一個同樣稱得上另類資產的鈾的價格
走勢。繼現貨價格去年上漲逾八成至８６美元的２００７年以來最高後，開年至今續攀升至９２
美元以上，坊間普遍預期漲勢仍未停止，背後亦是ＥＴＦ大力買入發功。鑑於比特幣和鈾的挖掘
同樣稀缺，資金推動價格此消彼長，不妨以鈾價作為比特幣漲勢的另類參考。

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