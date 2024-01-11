【ＦＯＣＵＳ】「薯條哥」Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ淪階下囚，幣圈首富ＣＺ

（趙長鵬）亦恐難逃牢獄之災，都難阻比特幣榮登２０２３年全球表現最好的資產（大升

１５５％）。１１隻現貨比特幣ＥＴＦ周三（１０日）正式獲批，再令一眾幣圈「忠粉

（ＨＯＤＬｅｒｓ）」高呼２０２４、２０２５大牛市曙光在前。不過，憧憬機構資金大舉流入

推高價格，面臨一個看似風馬牛不相及的對手－－鈾。



＊冀大量資金流入指日可待＊



黑客烏龍、澄清否認、加急批准，十年來對比特幣現貨ＥＴＦ企硬拒批的美國證券交易委員

會（ＳＥＣ），臨門開綠燈前三度反高潮－－周二 （９日）虛假「獲批」推文發布後，比特幣

十餘分鐘內飆升逾１２００美元，直撲４８０００美元；隨後ＳＥＣ澄清指帳號被盜，比特幣不

到一小時急瀉至近４５０００美元；到周三，ＳＥＣ宣布通過加急模式批准，比特幣價格再短暫

衝上４７００美元，最新徘徊４６５００美元附近。

儘管ＳＥＣ主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ堅稱，批准現貨比特幣ＥＴＦ上市，並不代表

ＳＥＣ對加密貨幣交易持認可態度，但隨著貝萊德、富達、景順、灰階、方舟等眾多機構，紛紛

欲借發行ＥＴＦ分一杯羹，現市值超過９１００億美元的比特幣，迎來大量資金流入似指日可待

。

渣打就預計，現貨ＥＴＦ今年底前料吸引５００億至１０００億美元的資金流入，有望推動

比特幣在２０２５年底接近２０萬美元水平。不過，摩通以黃金ＥＴＦ佔現時可投資黃金的

１﹒４％比例測算，認為ＥＴＦ對加密貨幣市場的影響或低於預期。



＊機構成推手，鈾不甘落後＊



為爭奪市場份額，上述資產管理機構紛紛以低價吸客，木頭姐旗下ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ就

推出首６個月費用全免，此後亦僅０﹒２１％。不過，相對直接買賣比特幣，買賣比特幣現貨

ＥＴＦ的效率無疑將打折扣，且面臨ＥＴＦ本身流動性、以及如何及時追蹤價格變動等問題。

儘管遭巴菲特和芒格雙雙斥為「海市蜃樓」和「老鼠藥」，比特幣現貨ＥＴＦ終於獲批（期

貨ＥＴＦ曾於２０２１年１０月獲批），無疑仍標誌加密貨幣正式登堂入室的重大分水嶺。究其

原因，除了ＳＥＣ稱此為「最可持續的前進道路」，最大推手當屬比特幣自身的極端波動、極端

回報，顛覆富人、機構對財富的認知，愈投機、愈吸引，而他們將直接肩負將比特幣價格推高至

正常投資者無法想像水平的大任。

在憧憬比特幣２０２４、２０２５迎來大牛市之前，除了觀察其能否盡快收復２０２１年

１１月創下的近６９０００美元歷史高點，還要密切留意另一個同樣稱得上另類資產的鈾的價格

走勢。繼現貨價格去年上漲逾八成至８６美元的２００７年以來最高後，開年至今續攀升至９２

美元以上，坊間普遍預期漲勢仍未停止，背後亦是ＥＴＦ大力買入發功。鑑於比特幣和鈾的挖掘

同樣稀缺，資金推動價格此消彼長，不妨以鈾價作為比特幣漲勢的另類參考。

