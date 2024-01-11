《經濟通通訊社１１日專訊》貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨受賄一案今日在重慶

市第一中級人民法院一審公開審理，周建琨當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

６３歲的周建琨２０２２年１１月受查，去年６月被「雙開」。周建琨被控在１９９９年至

２０２２年間利用擔任貴州省都勻市委副書記、市長，都勻市委書記，貴州省經濟和信息化委員

會副主任，貴州省人民政府副秘書長，貴州省安順市委副書記、市長，安順市委書記，貴州省畢

節市委書記，貴州省政協黨組成員、副主席，黨組副書記、副主席等職務上的便利，以及職權或

者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬和項目審批等事項上提供幫助

，非法收受財物共計折合人民幣１﹒０８億餘元。

此前中紀委國家監委在通報中表示，周建琨利用扶貧項目謀取私利，搞「七個有之」，對抗

組織審查；大搞形式主義、官僚主義，熱衷搞輿論造勢，違規收受禮品禮金、接受宴請；違規持

有非上市公司股份，搞權色交易；不正確履行職責；大搞權力尋租和家族式腐敗，大肆收錢斂財

，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

