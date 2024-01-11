《經濟通通訊社１１日專訊》國家金融監督管理總局發布批覆，同意中國外貿金融租賃有限

公司吸收合併中車金融租賃有限公司，吸收合併完成後，中車金融租賃有限公司解散，其資產、

負債、業務和人員由中國外貿金融租賃有限公司承接。另外，國家金融監督管理總局同意中國外

貿金融租賃有限公司註冊資本由５１６，６１３﹒１９萬元人民幣變更為７２５，１８５﹒９２

萬元人民幣。

中車金租母公司中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）曾在去年１０月底公布，中

車金租與外貿金租合併，將佔合併後新公司約２３﹒３％股權，合併取得收益約５﹒２７億元人

民幣，所得款項將用日常運營。

外貿金租母公司五礦資本（滬：６００３９０）隨後曾就合併原因表示，近年金融支持實體

經濟力度不斷增強，鼓勵業務轉型回歸本源，作為支持實體經濟發展的重要金融力量，金融租賃

行業貫徹監管回歸租賃本源的政策指導。在此背景下，作為五礦資本控股的專業從事租賃業務的

非銀行金融機構，外貿金租擬通過合併中車金租系統提升服務實體經濟質效，夯實產業金融發展

根基，強化產業金融屬性。（ｓｌ）

