《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視新聞》報道，台灣地區石斑魚恢復輸入，首批近２４

噸來自台灣的鮮活石斑魚今日運抵福建東山港。

報道指，經福建廈門海關檢驗檢疫合格，２３﹒９６噸台灣地區鮮活石斑魚今日順利辦結通

關手續。這是海關總署２０２３年１２月２２日恢復台灣地區石斑魚輸入大陸後，首批輸入大陸

的台灣地區鮮活石斑魚，標誌著相關貿易正式重啟。報道特別介紹，「台灣地區石斑魚肉質細嫩

、鮮美」，通過活水漁船從台灣本島以對台小額貿易方式登錄福建東山港，具有靠泊不受潮水限

制、運輸便捷的特點，能最大程度保留活魚的新鮮度。

報道並提到，為保障恢復後首航次活魚順利通關，廈門海關及時將海關總署通知要求告知轄

區內相關企業，並聯合地方商務部門召開相關企業座談會解讀海關監管政策，協調碼頭經營單位

強化指定監管場地配套設施建設。在了解到兩岸供需願望後，與口岸聯檢單位制定聯合登臨檢查

計劃，依法依規實施檢驗檢疫、預防性消毒、貨物查驗等作業，並設立「綠色通道」，做到專人

接單、即到即檢、船邊驗放、快速提離，切實提高活魚成活率。

海關總署２０２２年６月１３日暫停輸入台灣石斑魚，指多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物孔

雀石綠、結晶紫，以及檢出土霉素超標，至去年１２月２２日宣布即日起恢復輸入。（ｓｌ）

