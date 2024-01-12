《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共中央、國務院關於全面推進美麗中國

建設的意見１１日發布。《意見》提出，到２０２７年，新增汽車中新能源汽車佔比力爭達到

４５％，老舊內燃機車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長；到２０３５年，鐵路貨

運周轉量佔總周轉量比例達到２５％左右。

《意見》強調，要進一步發展全國碳市場，穩步擴大行業覆蓋範圍，豐富交易品種和方式，

建設完善全國溫室氣體自願減排交易市場。到２０３５年，非化石能源佔能源消費總量比重進一

步提高，建成更加有效、更有活力、更具國際影響力的碳市場。

統籌推進重點領域綠色低碳發展



＊大力發展戰略性新興產業、高技術產業等＊



在統籌推進重點領域綠色低碳發展方面，《意見》明確，要推進產業數字化、智能化同綠色

化深度融合，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，大力發展戰略性新興產業、高技術

產業、綠色環保產業、現代服務業。

在既有建築和市政基礎設施節能降碳改造方面，《意見》提出，要推動超低能耗、低碳建築

規模化發展。大力推進「公轉鐵」「公轉水」，加快鐵路專用線建設，提升大宗貨物清潔化運輸

水平。推進鐵路場站、民用機場、港口碼頭、物流園區等綠色化改造和鐵路電氣化改造，推動超

低和近零排放車輛規模化應用、非道路移動機械清潔低碳應用。

