《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，２０２３年全年，美國仍為中國第三大貿易夥
伴，與美國貿易總值為４﹒６７萬億元（人民幣．下同），同比下降６﹒６％，佔１１﹒２％。
其中，對美國出口３﹒５２萬億，下降８﹒１％，進口１﹒１５萬億，下降１﹒８％；對美貿易
順差２﹒３７萬億元。
東盟為第一大貿易夥伴，貿易總值為６﹒４１萬億元，增長０﹒２％。其中，對東盟出口
３﹒６８萬億元，與去年同期持平；進口２﹒７３萬億元，增長０﹒４％；對東盟貿易順差
０﹒９５萬億元。
歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為５﹒５１萬億元，下降１﹒９％。其中，對歐
盟出口３﹒５２萬億元，下降５﹒３％；進口１﹒９８萬億元，增長４﹒６％；貿易順差
１﹒５４萬億元。
＊拉丁美洲成第四大貿易夥伴，日本跌落第五＊
拉丁美洲擠走日本成為第四大貿易夥伴，與拉丁美洲貿易總值為３﹒４４萬億元，增長
６﹒８％。其中，出口１﹒７２萬億元，增長３％；進口１﹒７２萬億元，增長１０﹒９％。
日本降為第五大貿易夥伴，與日本貿易總額為２﹒２４萬億元，下降５﹒７％。其中，出口
１﹒１１萬億元，下降３﹒５％；進口１﹒１３萬億元，下降７﹒９％；貿易逆差２００億元。
同期，對共建「一帶一路」國家合計進出口１９﹒４７萬億元，增長２﹒８％，佔進出口總
值的４６﹒６％，提升１﹒２個百分點，規模和佔比均為倡議提出以來最高水平。（ｓｌ）
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