《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，２０２３年全年，美國仍為中國第三大貿易夥

伴，與美國貿易總值為４﹒６７萬億元（人民幣．下同），同比下降６﹒６％，佔１１﹒２％。

其中，對美國出口３﹒５２萬億，下降８﹒１％，進口１﹒１５萬億，下降１﹒８％；對美貿易

順差２﹒３７萬億元。

東盟為第一大貿易夥伴，貿易總值為６﹒４１萬億元，增長０﹒２％。其中，對東盟出口

３﹒６８萬億元，與去年同期持平；進口２﹒７３萬億元，增長０﹒４％；對東盟貿易順差

０﹒９５萬億元。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為５﹒５１萬億元，下降１﹒９％。其中，對歐

盟出口３﹒５２萬億元，下降５﹒３％；進口１﹒９８萬億元，增長４﹒６％；貿易順差

１﹒５４萬億元。



＊拉丁美洲成第四大貿易夥伴，日本跌落第五＊



拉丁美洲擠走日本成為第四大貿易夥伴，與拉丁美洲貿易總值為３﹒４４萬億元，增長

６﹒８％。其中，出口１﹒７２萬億元，增長３％；進口１﹒７２萬億元，增長１０﹒９％。

日本降為第五大貿易夥伴，與日本貿易總額為２﹒２４萬億元，下降５﹒７％。其中，出口

１﹒１１萬億元，下降３﹒５％；進口１﹒１３萬億元，下降７﹒９％；貿易逆差２００億元。

同期，對共建「一帶一路」國家合計進出口１９﹒４７萬億元，增長２﹒８％，佔進出口總

值的４６﹒６％，提升１﹒２個百分點，規模和佔比均為倡議提出以來最高水平。（ｓｌ）

