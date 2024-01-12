《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》海關總署公布２０２３年全年進出口情況

。按美元計價，２０２３年全年，中國進出口總值５﹒９４萬億美元，同比下降５％。其中，出

口３﹒３８萬億美元，下降４﹒６％；進口２﹒５６萬億美元，下降５﹒５％；貿易順差

８２３２﹒２億美元。按人民幣計價，全年進出口總值４１﹒７６萬億元，同比增０﹒２％，海

關總署形容好於預期，實現了促穩提質目標。其中，出口２３﹒７７萬億元，增長０﹒６％；進

口１７﹒９８萬億元，下降０﹒３％；貿易順差５﹒７９萬億元。



＊外部需求仍低迷，但有利條件多於不利因素＊



海關總署副署長王令浚在國新辦就發布會上表示，當前，外部需求仍然低迷，多個國際機構

預測，今年世界經濟和貿易增長整體上不如疫情前；貿易保護主義、地緣政治衝突不斷加劇，還

有像最近的紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，都會對貿易活動形成干擾。

但同時也要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，外貿綜合競爭優勢依然突出，外貿新

動能加快聚集，外貿發展的有利條件多於不利因素。近期，海關對重點進出口企業的調查結果顯

示，超過四分三的企業預計今年進出口持平或增長，有信心、有能力、有條件、有底氣推動今年

外貿繼續向好發展。

