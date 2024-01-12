《經濟通通訊社１２日專訊》長春高新（深：０００６６１）昨日（１１日）公告，收到公

司二股東金磊的離婚通知，其將持有的公司７﹒４２％股權分割至前妻王思勉名下。以昨日收市

股價計算，分給前妻的股份價值超４０億元人民幣。

本次權益變動後，金磊還持有公司４６３﹒１６萬股股份，約佔公司總股本的１﹒１４％，

不再是公司持股５％以上股東；王思勉持股７﹒４２％，成為公司持股５％以上股東。



＊金磊、王思勉齊承諾未來１２個月不減持＊



受此消息影響，長春高新今日股價大跌，目前跌幅仍超７％。對此，長春高新回應稱，如公

告所披露，金磊和王思勉兩人共同作出了未來１２個月都不減持的承諾。１２個月以後，減持是

要符合持股５％以上的股東對減持的規定，如果未來兩人各自減持，減持額度合計累計達到公司

股份１％時，上市公司就要公告。

對於天價離婚案之後的股價波動，公司工作人員表示，這是股東的私人行為，是上市公司沒

有辦法控制的，市場猜測比較多，引發了一系列市場反應。公司層面，不管是在經營層面，還是

未來給所有股東的回報角度，公司會進行積極思考，但現在沒有辦法承諾給市場拿出什麼樣的舉

措。公司也在通過各種渠道給到市場充分的解釋和說明，修復市場信心。

據長春高新２０２３年半年報，金磊是長春高新第二大股東，持股８﹒５６％。大股東為長

春超達投資集團有限公司，為國有法人，持股１８﹒８４％。（ｌｃ）

