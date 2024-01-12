《經濟通通訊社１２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒８億元，賣盤超買盤，額度全日反增１８﹒８億元，佔每日額度３﹒６％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒９２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒０８億元，佔每日額度２﹒６％。
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12/01/2024 16:27
《深港通》北向額度全日反增１８﹒８億，南向使用１１﹒１億
《經濟通通訊社１２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒８億元，賣盤超買盤，額度全日反增１８﹒８億元，佔每日額度３﹒６％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒９２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒０８億元，佔每日額度２﹒６％。
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