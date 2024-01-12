《環富通基金頻道１２日專訊》法盛投資管理所屬Ｏｓｔｒｕｍ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ投資專家發表市場評論指，美國經濟活動蓬勃但增長不平衡，歐元區試圖

擺脫困境，中國面臨結構性阻力。



＊中國內房救市措施不徹底，美國仍有通脹上行風險＊



中國政府對於內房的救市措施不夠徹底，無法全面解決債務負擔過高的問題。問題不止發生

於房地產行業，甚至觸及地方政府債務（地方政府融資平台）。受美國貿易制裁和中國政府政策

影響，目前外資正在撤離，對經濟增長構成另一個結構性制約，預計中國ＧＤＰ增長率不久或降

至４％－５％區間水平。

２０２４年，中國政府的經濟政策重點將從去年的私人消費轉向工業生產和高新技術產業，

因為將經濟轉為需求主導並未達到預期效果。近期中國在生產半導體方面取得新突破引發了西方

廣泛關注，但不足以刺激經濟復甦。

美國在對抗通脹上取得顯著的成果，但能源支出和中國進口商品減少意外地推動了通脹下行

。不過，美國勞動力市場和房地產行業的供需不平衡仍對通脹構成上行風險。



＊市場普遍對中國股市悲觀，高質量增長言論影響港股＊



在亞洲地區，最引人注目的是中國股市的低迷，帶來兩位數的負回報。市場普遍對於中國股

市持悲觀情緒（且理由充分），認為今年應對中國股市進行逆向交易。２０２３年底的市場供求

狀態與１１月初聯儲局轉向前的市場狀況相反。低孳息率、利率曲線倒掛、高股價和利差收窄都

指向「金髮女孩」式繁榮經濟。但若通脹再次加速或經濟意外衰退，紙牌屋可能倒塌。

美元作為市場避險情緒晴雨表，今年已反彈超過１％。另一方面，日本央行仍在猶豫何時結

束負利率，但投資者已迫不及待拋售日圓，導致日圓持續下跌。在亞洲，中國國家主席習近平提

出要追求高質量經濟增長，有可能終結過去由債務累積推動的經濟增長模式，而此番言論亦將對

香港股市產生影響。（ｗａ）

