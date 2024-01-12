《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面推進美麗中國建設意見發布

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新華社１１日受權發布《中共中央、國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》，提出到

２０２７年，新增汽車中新能源汽車佔比力爭達到４５％，老舊內燃機車基本淘汰，港口集裝箱

鐵水聯運量保持較快增長；到２０３５年，鐵路貨運周轉量佔總周轉量比例達到２５％左右。



從價格戰到價值戰，新能源車企尋求突圍

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年初不少新能源車企擼起袖子加油干。然而，在行業火爆開年的背後是新能源汽車市場進入愈發

激烈的競爭階段，銷量增速放緩、價格戰裹挾都是橫在車企面前的坎。２０２４年新能源車企如

何突圍？



財政部力推數字經濟發展

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財政部日前發布《關於加強數據資產管理的指導意見》提出，逐步建立完善數據資產管理制度，

不斷拓展應用場景，不斷提升和豐富數據資產經濟價值和社會價值，推進數據資產全過程管理以

及合規化、標準化、增值化。





《上海證券報》



全面推進美麗中國建設「任務書」發布

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《中共中央、國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》１１日發布。意見主要部署了以下重點

任務：加快發展方式綠色轉型、持續深入推進污染防治攻堅、提升生態系統多樣性穩定性持續性

、守牢美麗中國建設安全底線、打造美麗中國建設示範樣板、開展美麗中國建設全民行動、健全

美麗中國建設保障體系等。



中證監：進一步完善境外上市機制、豐富發行方式

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中證監副主席方星海１０日在中國上市公司協會境外上市公司分會成立大會上表示，中證監將進

一步做好企業境外上市備案工作，境外上市公司也要遵守國內外法律，守住風險底線。



多方打出政策「組合拳」，擴大有效益投資

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２０２４年開局拼經濟，投資成重要抓手。國家發改委等部門迅速推進投資項目規劃，多個省份

重大項目密集開工，多項政策出台加大力度支持民間投資發展。





《證券時報》



大力發展綠色金融，穩步推進氣候投融資創新

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《中共中央、國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》１１日發布，提出要大力發展綠色金融

，支持符合條件的企業發行綠色債券，引導各類金融機構和社會資本加大投入，探索區域性環保

建設項目金融支持模式。



中證監：完善境外上市機制，堅定推進資本市場開放

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中國上市公司協會境外上市公司分會成立大會近日召開，中證監副主席方星海出席並致辭稱，中

證監堅定推進資本市場開放，將會同各方，進一步完善境外上市機制、豐富發行方式，落實好境

外上市備案試行新規。



逾百家Ａ股公司預告２０２３「成績單」，超七成預喜

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Ａ股上市公司業績預告正如火如荼披露中。據Ｗｉｎｄ數據，截至１１日記者發稿，已披露

２０２３年度業績預告的Ａ股上市公司數量超過１００家。其中，預增、略增、續盈、扭虧等業

績預喜公司合計佔比超過七成。（ｌｃ）

