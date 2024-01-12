《神州經脈》市場關注下周一（１５日）會否下調ＭＬＦ利率，在經濟數據偏穩下，Ａ股今

早（１２日）窄幅波動，盤中曾小破二千九關口但阻力仍大，午收終微升０﹒０１％，午後升幅

先是有所擴大但尾盤時段染綠，全日跌０﹒１６％，報２８８１﹒９８點。

開年以來滬綜指連續第二周下跌，期間震盪不絕。周一（８日）因中植集團申請破產清算引

發避險情緒，滬指當日大跌１﹒４％，周三（１０日）世界銀行預期中國經濟增長下降，滬指當

日收報２８７７﹒７點，創自２０２０年５月２９日以來收盤新低。滬指本周累計下跌１﹒６％

，今年以來暫挫３﹒１％，２０２４年Ａ股開局不順。

深成指今日跌０﹒６４％，再度跌穿九千關，創業板指更跌０﹒９１％。兩市成交６７６７

億元（人民幣．下同），按日減少５％，陸股通淨流出超過３０億元。

日經２２５指數昨日（１１日）突破１９９０年２月以來的新高後，今日接力再漲１﹒５％

，報３５５７７﹒１１點。世界交易所聯合會數據顯示，在東京證券交易所上市的股票的合計總

市值（以美元計算），於昨日超過上海證券交易所，約三年半後再返亞洲第一。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 海關總署公布，按美元計價，２０２３年全年，中國進出口總值５﹒９４萬億美元，同比

下降５％。其中，出口３﹒３８萬億美元，下降４﹒６％；進口２﹒５６萬億美元，下降

５﹒５％；貿易順差８２３２﹒２億美元。海關總署表示，有信心、有能力、有條件、有底氣推

動今年外貿繼續向好發展。按人民幣計價，２０２３年全年進出口總值４１﹒７６萬億元，同比

增０﹒２％。海關總署形容好於預期，實現了促穩提質目標。其中，出口２３﹒７７萬億元，增

長０﹒６％；進口１７﹒９８萬億元，下降０﹒３％；貿易順差５﹒７９萬億元。



２﹒ 國家統計局公布，２０２３年１２月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，

跌幅較１１月收窄０﹒２個百分點，略優於預期的下降０﹒４％。環比則上漲０﹒１％。

２０２３年全年，ＣＰＩ比上年上漲０﹒２％，遠低於政府目標的上漲３％左右。２０２２年全

年ＣＰＩ為同比上漲２％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受寒潮天氣及節前消費

需求增加等因素影響，１２月ＣＰＩ環比由降轉漲，同比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅保持穩定。



３﹒ 國家統計局公布，２０２３年１２月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

２﹒７％，較１１月跌３％跌幅收窄。２０２３年全年，ＰＰＩ比上年下降３％，而２０２２年

ＰＰＩ為升４﹒１％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受國際油價繼續下行、部分

工業品需求不足等因素影響，１２月全國ＰＰＩ環比下降，同比降幅收窄。



４﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早震盪小跌，惟隨後公布的２０２３年１２月及全

年進出口數據向好，匯率反彈升破７﹒１６關，之後於區間震盪，收報７﹒１６２２，較上個交

易日４時３０分收盤價跌２８點子，全日在７﹒１５８３至７﹒１６７５之間波動。人民幣兌一

美元中間價報７﹒１０５０，較上個交易日升３７點子，止三連跌，暫脫離近一個月低位，與市

場預測偏離收窄至逾５４０點。據國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，外資去年減持中國股債組

合，淨流失金額為８２２億美元（折合約５８００億元人民幣）。



５﹒ 國家金融監督管理總局發布關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知，支持初創期

科技型企業成長壯大。通知指，鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上加大信用貸款投放力度，在依

法合規、風險可控前提下，規範與外部投資機構合作，獨立有效開展信貸評審和風險管理，探索

「貸款＋外部直投」等業務模式，為初創期科技型企業融資提供金融支持。通知更指出，小微型

科技企業不良貸款容忍度可較各項貸款不良率提高不超過３個百分點，及鼓勵銀行機構適當提高

大、中型科技型企業不良貸款容忍度。



６﹒ 內地多家違約房企接連進行債務重組，但並不代表企業經營步回正軌。爆發債務危機至今

三年、現正進行債務重組的華夏幸福在新加坡交易所發布公告稱，由於其２０３１年到期可轉換

債券的轉換活動在取得特定批准時遭遇不可預見的延誤，須暫時擱置目前的轉換活動，期間債券

持有人須將任何持倉變動通知發行人。華夏幸福原本計劃把債券本金總額６﹒８３７億美元轉換

為相應信託份額，作為債務重組計劃的一部分。截至２０２３年１１月３０日，華夏幸福累計未

能如期償還債務金額合計超過２４０億元人民幣。



７﹒ ｉＢｏｘｘ一項指數顯示，中國城投公司美元債去年回報近７﹒６％，為２０１９年以來

新高。而彭博一項指數顯示，主要由地產債構成的中資高收益美元債市場去年回報為－

１１﹒９％。民生證券固收首席分析師譚逸鳴等人在報告中指出，相較於利差已極致壓縮的境內

債，城投美元債性價比明顯較高，同一主體境內外債券收益率存在明顯的價差，或存在套利空間

。



８﹒ 生態環境部今日在微信公眾號發文指，中美「２１世紀２０年代強化氣候行動工作組」啟

動會今日以視頻形式順利召開。會議由中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克

里主持，雙方就能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省╱州和城市等重點合作領域工作進行了深入

、友好的交流，並商定將在工作組機制下繼續保持密切溝通，交流互鑒，深入開展務實合作。生

態環境部同時宣布，解振華由於身體原因，經中央批准，卸任中國氣候變化事務特使，由外交部

原副部長劉振民接任。（ｓｌ）

