《鍾之日記》１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



關注下周一（１５日）會否下調ＭＬＦ利率，在經濟數據偏穩下，Ａ股今早窄幅波動，盤中

曾小破二千九關口但阻力仍大，午收終微升０﹒０１％，午後升幅先是有所擴大但尾盤時段染綠

，全日跌０﹒１６％，報２８８１﹒９８點。深成指今日跌０﹒６４％，再度跌穿九千關，創業

板指更跌０﹒９１％。兩市成交６７６７億元人民幣，按日減少５％，陸股通淨流出超過３０億

元人民幣。

開年以來滬綜指連續第二周下跌，累計暫挫３﹒１％，２０２４年Ａ股開局不順。反觀日本

股市從２０２３年旺到２０２４年，日經２２５指數昨日突破１９９０年２月以來的新高，合計

總市值（以美元計算）超過上海證券交易所，約三年半後再返亞洲第一。

上月中國進出口數據穩著陸，不過通脹仍然偏弱，國家統計局數據顯示去年１２月ＣＰＩ同

比下降０﹒３％，連續第三個月下降，不過略優於預期。

展望下周一有１年期ＭＬＦ到期，市場預計人行在續作時將利率下調１０個基點至２﹒４％

，以提振疲軟的經濟和不斷下滑的房地產市場。若人行下調利率，這將是自去年８月以來首次進

行政策降息。



＊港股交投冰封，新年九日跌足八日＊



美國勞工部公布去年１２月ＣＰＩ按月升０﹒３％，按年則上升３﹒４％，兩者升幅皆大過

市場預期，數據令聯儲局在３月份減息的可能性降低，港股僅升一日即繼續下跌。恒生指數今早

低開後，在內地出口數據公布後曾經回升最多９１點，但午後繼續走低，全日收報１６２４４，

跌５７點或０﹒４％，是今年九個交易日以來第八個下跌的交易日。交投氣氛如冰封，主板成交

只有近６９５億元。



＊中國奧園境外債重組快就緒，股價升一成＊



內房中國奧園（０３８８３）此前債務違約，其逾６０億美元境外債務重組計劃已獲開曼群

島法院、英屬維爾京群島法院及香港法院認可，公司財務顧問最新表示，紐約法院已給予奧園美

國破產法第１５章認可令，重組計劃已箭在弦上，守得雲開見月明。有關消息刺激奧園股價今日

急升１０﹒５％，報０﹒２１元。

畢馬威國際的重整與重組業務全球主管表示，現在將可轉向實施重組計劃，公司可以繼續重

整旗鼓，而不用擔心有人試圖在美國法院提起訴訟。他指，雖然還需要等待法官的詳細決定，但

法院顯然認為商業條款反映了集團的結構，並尊重了不同債權人群體的權利。

不過債務重組並非債務困境告一段落，反而是另一個起點，如果中國奧園無法改善經營狀況

，現金流持續枯竭，則債務重組也未必能成功，甚至可能出現二次違約。例如華夏幸福

（滬：６００３４０）在傳出債務再度違約後，其可轉換債券轉換信託份額的計劃被暫時擱置，

這意味著其債務重組計劃生變。



＊紅海局勢惹人憂，航運股仍急升＊



美英兩國對也門的胡塞武裝目標發動空襲，導致衝突再升級。而胡塞武裝之前多次發動襲擊

，已嚴重干擾紅海的商業運輸，貨櫃運費已加價逾倍，同時已影響企業生產，ｅｓｌａ柏林工廠

宣布因運輸時間延長導致零件短缺，Ｔ將中斷大部分生產兩星期。

紅海局勢緊張升級，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方對此感到憂慮，她指

紅海海域是重要的國際貨物和能源貿易通道，希望有關各方都能為維護紅海地區安全穩定發揮建

設性和負責任的作用。中國海關總署新聞發言人呂大良在今日的發布會上亦表示，當前紅海水域

的正常通行受到影響，給航路通暢、國際貿易、企業利益都增加了不穩定、不確定因素。海關對

此持續保持關注。

紅海危機之下，亞歐航線出現集裝箱短缺問題，航運費更瘋漲，航運股今日再升，東方海外

國際（００３１６）漲４﹒２７％，中遠海發（０２８６６）漲３﹒８％，嘉里物流

（００６３６）、中遠海控（０１９１９）、中遠海能（０１１３８）漲逾３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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