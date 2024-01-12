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AH股新聞

12/01/2024 08:36

《Ａ場新股》中航石油ＩＰＯ終止，業績大幅下滑，國資委為實控人

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上交所官網顯示，中國航油集團石油股份
有限公司在滬市主板ＩＰＯ審核狀態變更為「終止」，原因是公司及保薦人中信證券撤回發行上
市申請。根據相關規定，上交所決定終止對其的發行上市審核。
　　中航石油早在２０２０年５就向中證監遞交ＩＰＯ申報材料；隨著２０２３年全面註冊制的
落地，中航石油ＩＰＯ於３月３日由中證監平移至上交所獲受理；６月３０日，上交所發出首輪
問詢；２０２４年１月１１日，公司和保薦人主動「撤單」。截至此次ＩＰＯ終止，中航石油尚
未回復首輪問詢。
　　中航石油原計劃募資１６﹒３億元人民幣，用於建設２４座加油加氣站項目、道鎮油庫項目
、收購津國油公司８２％股權和補充流動資金。中國航油集團是公司控股股東，持有
９３﹒６２％的公司股權。國務院國資委持有中國航油集團９０％股權，因而為公司實際控制人
。　　
　　然而，近年來，中航石油業績波動較大。據其招股書披露，受到新冠疫情、俄烏衝突和國際
油價波動等多種因素影響，公司營業利潤和歸母淨利潤出現較大幅度下滑，存在業績下滑超過
５０％或虧損的風險因素。

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