《經濟通通訊社１２日專訊》中證監副主席方星海周三（１０日）在中國上市公司協會境外

上市公司分會成立大會上致辭稱，支持企業境外上市是中國資本市場國際化發展的重要體現，企

業境外上市也為各國投資者分享中國經濟發展紅利創造了良好機遇。中證監將進一步做好企業境

外上市備案工作，境外上市公司也要遵守國內外法律，守住風險底線。中證監將會同各方，堅定

推進高水平開放。

方星海強調，境外上市公司涉及境內外法律與監管政策的多重適用，市場化程度較高，企業

赴境外上市面臨的各項挑戰也更加複雜。特別是近些年來，個別中國赴境外上市的企業出現了重

大違法違規事件，有的過度加持槓桿，借助境內外市場盲目融資擴張爆雷；個別企業嚴重財務造

假、虛假陳述。希望境外上市企業嚴格遵守上市地法律法規，同時要遵守本國法律法規，自覺維

護國家利益。

２０２３年３月３１日，境內企業境外上市備案管理辦法正式實施。截至目前，共有包括

ＶＩＥ企業在內的８６家境內企業在境外上市新規施行後完成備案。其中，有５１家擬在中國香

港上市，３５家擬在美國上市。

方星海指出，中證監還進一步完善了境內上市公司境外發行全球存托憑證辦法，累計核准

２３家上市公司發行ＧＤＲ，合計募資約１２２億美元，為中國企業「出海」提供了新路徑，也

為境外投資者打開了參與中國經濟發展的新窗口。（ｌｃ）

