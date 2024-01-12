《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股上市公司業績預告正如火如荼披露中。據Ｗｉｎｄ數據，

截至１１日，已披露２０２３年度業績預告的Ａ股上市公司數量超過１００家。其中，預增、略

增、續盈、扭虧等業績預喜公司合計占比超過七成。

從淨利潤規模來看，超過７０家公司預計２０２３年淨利潤超過１億元（人民幣．下同）。

其中，還有不少公司預計２０２３年淨利潤規模超過百億元。

例如，白酒龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）預計２０２３年實現淨利潤約７３５億元；

家電龍頭格力電器（深：０００６５１）預計２０２３年淨利潤為２７０億元－２９３億元；集

運龍頭中遠海控（滬：６０１９１９）預計２０２３年度淨利潤約為２３８﹒５９億元。

從淨利潤增幅來看，同樣有超過７０家公司預計２０２３年淨利潤同比實現正增長。其中，

超過２０家Ａ股公司預計淨利潤同比增速超過１００％。

比如，飛龍股份（深：００２５３６）預計２０２３年淨利潤為２﹒５億元－２﹒８億元，

同比增長１９７﹒１５％－２３２﹒８１％。蓮花健康（滬：６００１８６）預計２０２３年淨

利潤為１﹒２億元－１﹒５億元，同比增長１５９﹒９２％－２２４﹒９１％。雲意電氣

（深：３００３０４）預計２０２３年淨利潤為２﹒９９億元－３﹒２７億元，同比增長

１２０％－１４０％。（ｌｃ）

