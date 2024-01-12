  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/01/2024 12:11

【內房困局】華夏幸福今日向債券持有人支付小額兌付金１﹒２５億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華夏幸福基業股份有限公司（滬：６００３４０）及其子公司
九通基業投資有限公司１１日公告，根據債務重組安排，公司及下屬子公司１月１２日向截至債
權登記日登記在冊的持有人支付小額兌付金額剩餘的５０％，兌付金額約為１﹒２５億元（人民
幣．下同）。
　　根據公告，２０２３年７月，在符合《債務重組計劃》總體原則的情況下，華夏幸福發行的
１４隻公司債券（存續票面金額合計２９１﹒３億元），以及下屬子公司九通投資發行的７隻公
司債券（存續票面金額合計８０億元人民幣）召集債券持有人會議，相關債券持有人於２０２３
年７月１０日至７月１２日進行表決，並審議通過《關於調整債券本息兌付安排及利率的議案》
等議案。
　　根據債券債務重組安排，華夏幸福將以債券剩餘本息為限，對截至債權登記日登記在冊的每
個持有債券的證券帳戶實施不超過１０萬元的小額兌付。此前，華夏幸福及子公司已向截至債權
登記日登記在冊的持有人支付對應小額兌付金額的５０％，兌付總金額為１﹒２９億元。
（ｒｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金