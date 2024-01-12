《經濟通通訊社１２日專訊》華夏幸福基業股份有限公司（滬：６００３４０）及其子公司

九通基業投資有限公司１１日公告，根據債務重組安排，公司及下屬子公司１月１２日向截至債

權登記日登記在冊的持有人支付小額兌付金額剩餘的５０％，兌付金額約為１﹒２５億元（人民

幣．下同）。

根據公告，２０２３年７月，在符合《債務重組計劃》總體原則的情況下，華夏幸福發行的

１４隻公司債券（存續票面金額合計２９１﹒３億元），以及下屬子公司九通投資發行的７隻公

司債券（存續票面金額合計８０億元人民幣）召集債券持有人會議，相關債券持有人於２０２３

年７月１０日至７月１２日進行表決，並審議通過《關於調整債券本息兌付安排及利率的議案》

等議案。

根據債券債務重組安排，華夏幸福將以債券剩餘本息為限，對截至債權登記日登記在冊的每

個持有債券的證券帳戶實施不超過１０萬元的小額兌付。此前，華夏幸福及子公司已向截至債權

登記日登記在冊的持有人支付對應小額兌付金額的５０％，兌付總金額為１﹒２９億元。

（ｒｙ）

