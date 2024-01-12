《經濟通通訊社１２日專訊》中國將公布上月通脹及進出口數據，預計ＣＰＩ將連續第三個

月下降，進口料由降轉增，出口增長加速。等待重磅數據出爐，滬深股市今早低開，滬綜指低開

０﹒２３％，報２８８０﹒０４點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開０﹒３５％，環保股造

好，保險、半導體股走低。

據報人民銀行已批出總額１０００億元（人民幣．下同）的住房租賃團體購房貸款，支持８

個試點城市購買商品房用作長租房，外界認為這是中國政府出手消化地方存量房產而提出的救市

新招。報道指目前多個城市已經通過「住房租賃團體購房貸款」購買了商品房，部分城市的借款

主體為城投平台。消息指有關借款期限長達３０年，只要租金能覆蓋利息，基本可以被看作是永

續債。

中共中央、國務院發布關於全面推進美麗中國建設的意見。《意見》提出，到２０２７年，

新增汽車中新能源汽車佔比力爭達到４５％，老舊內燃機車基本淘汰；要進一步發展全國碳市場

，目標到２０３５年，非化石能源佔能源消費總量比重進一步提高。

人民銀行今日進行６５０億元７天期逆回購，淨回籠１００億元，本周合共收水１８９０億

元，市場期待人行下周祭出更多寬鬆措施，例如降準甚至是政策降息。

另外，國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，外資去年減持中國股債組合，淨流失金額為

８２２億美元（折合約５８００億元人民幣）。（ｅｙ）

