《經濟通通訊社１２日專訊》今日公布的進出口數據穩著陸。１２月中國出口３０３６﹒２

億美元，增長２﹒３％，創八個月新高，增幅較１１月擴大１﹒８個百分點，且優於預期的增長

１﹒７％；進口２２８２﹒８億美元，增長０﹒２％，由降轉增，但略遜預期的增長０﹒３％。

不過通脹仍然偏弱，國家統計局數據顯示去年１２月ＣＰＩ同比下降０﹒３％，連續第三個

月下降，不過略優於預期的下降０﹒４％。

關注下周一（１５日）會否下調ＭＬＦ利率，Ａ股今早窄幅波動，盤中曾小破二千九關口但

阻力仍大，午收終微升０﹒０１％，報２８８６﹒８７點，深成指跌０﹒３４％，創業板指跌

０﹒５８％。兩市半日成交４４１１億元（人民幣．下同），較上日（１１日）同時段成交增

１５﹒８％，陸股通淨流出近３０億元。



＊四大行靠穩撐市＊



進出口數據靠穩，四大行Ａ股股價走高，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒１％，中國

銀行（滬：６０１９８８）升１％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒２％。

惟保險股繼續領跌，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒５％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌２﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）走低０﹒７％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒５％。



＊環保炒政策多股漲停＊



科網股行情一日遊，今早即回落，用友網絡（滬：６００５８８）挫６﹒８％，真視通

（深：００２７７１）跌５﹒４％，指南針（深：３００８０３）跌５％，普元信息

（滬：６８８１１８）、絲路視覺（深：３００５５６）齊跌４﹒３％。

國務院提出關於全面推進美麗中國建設的意見，環保板塊走強，節能鐵漢

（深：３００１９７）飆２０％漲停，太和水（滬：６０５０８１）、正和生態

（滬：６０５０６９）、大千生態（滬：６０３９５５）升一成漲停，中電環保

（深：３００１７２）漲１１％。（ｅｙ）



