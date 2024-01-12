《經濟通通訊社１２日專訊》關注下周一（１５日）會否下調ＭＬＦ利率，在經濟數據偏穩

下，Ａ股今早窄幅波動，盤中曾小破二千九關口但阻力仍大，午收終微升０﹒０１％，午後升幅

先是有所擴大但尾盤時段染綠，全日跌０﹒１６％，報２８８１﹒９８點。

開年以來滬綜指連續第二周下跌，期間震盪不絕。周一（８日）因中植集團申請破產清算引

發避險情緒，滬指當日大跌１﹒４％，周三（１０日）世界銀行預期中國經濟增長下降，滬指當

日收報２８７７﹒７點，創自２０２０年５月２９日以來收盤新低。滬指本周累計下跌１﹒６％

，今年以來暫挫３﹒１％，２０２４年Ａ股開局不順。

深成指今日跌０﹒６４％，再度跌穿九千關，創業板指更跌０﹒９１％。兩市成交６７６７

億元（人民幣．下同），按日減少５％，陸股通淨流出超過３０億元。

上月進出口數據穩著陸。１２月中國出口３０３６﹒２億美元，增長２﹒３％，創八個月新

高，增幅較１１月擴大１﹒８個百分點，且優於預期的增長１﹒７％；進口２２８２﹒８億美元

，增長０﹒２％，由降轉增，但略遜預期的增長０﹒３％。

不過通脹仍然偏弱，國家統計局數據顯示去年１２月ＣＰＩ同比下降０﹒３％，連續第三個

月下降，不過略優於預期的下降０﹒４％。

展望下周一有１年期ＭＬＦ到期，市場預計人行在續作時將利率下調１０個基點至２﹒４％

，以提振疲軟的經濟和不斷下滑的房地產市場。若人行下調利率，這將是自去年８月以來首次進

行政策降息。



＊科網股急跌，鴻蒙概念亦受累＊



科網股上升行情僅一日即被打回頭。互聯網板塊方面，大晟文化（滬：６００８９２）挫

４﹒９％，掌趣科技（深：３００３１５）、昆侖萬維（深：３００４１８）跌４﹒２％，惠程

科技（深：００２１６８）跌４％，賽維時代（深：３０１３８１）、吉宏股份

（深：００２８０３）跌３﹒８％；軟件板塊方面，漢王科技（深：００２３６２）挫７﹒６％

，用友網絡（滬：６００５８８）跌５﹒９％，真視通（深：００２７７１）跌５﹒４％，國華

網安（深：０００００４）跌４﹒９％。

就連上日最強勢的華為鴻蒙概念，今日亦開倒車，高新發展（深：０００６２８）跌

８﹒１％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌５﹒１％，國華網安（深：０００００４）跌

４﹒９％，國科微（深：３００６７２）、君逸數碼（深：３０１１７２）跌４﹒８％，科藍軟

件（深：３００６６３）跌４﹒５％。



＊炒作火藥庫，軍工股拉漲＊



台灣選舉在即，軍工股先行炒作一波，中科海訊（深：３００８１０）飆１２﹒７％，邁信

林（滬：６８８６８５）升８﹒５％，中國衛星（滬：６００１１８）升５﹒７％，恒宇信通

（深：３００９６５）升５﹒４％，晨曦航空（深：３００５８１）升３﹒４％，中天火箭

（深：００３００９）走高１﹒７％，中國海防（滬：６００７６４）升１﹒５％。

華夏幸福（滬：６００３４０）在新加坡交易所發布公告稱，由於其２０３１年到期可轉換

債券的轉換活動在取得特定批准時遭遇不可預見的延誤，須暫時擱置目前的轉換活動，這意味著

其債務重組計劃生變。惟華夏幸福全日仍升０﹒６％，報１﹒６８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２８４﹒１７ －０﹒３５

上證綜合指數 ２８８１﹒９８ －０﹒１６ ２８２８﹒７７

上證Ａ股指數 ３０２１﹒６９ －０﹒１６

深證成份指數 ８９９６﹒２６ －０﹒６４ ３９３７﹒８８

深圳創業板指數 １７６１﹒１６ －０﹒９１

上證Ｂ股指數 ２２５﹒１７ ＋０﹒４４ ０﹒９１

深證Ｂ股指數 １０４５﹒２４ －０﹒０８ ０﹒４５

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