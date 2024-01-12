《經濟通通訊社１２日專訊》全球頂尖球星美斯日前在實名認證微博號發文稱，美斯簽字祝

福款赤水河酒今日正式發售，全球限量１萬件。美斯簽字祝福款赤水河酒單瓶售價為１４９９元

（人民幣．下同），較非簽名款貴４００元，至於簽字款６瓶原箱版本售價為６６００元。

產品昨日上午在電商平台開啟預售，預售直播畫面可見美斯拿著金色簽字筆在瓶身簽字的場

景，但實物上的簽名並非美斯親簽，只是印刷上去的，不過官方表示，購買簽名版赤水河酒的消

費者有機會抽取美斯簽名版球衣。

直至昨日下午４點半，赤水河官方自營旗艦店顯示共６７７人預約相關產品，６瓶裝的原箱

簽名版赤水河酒已經無貨。

美斯在去年８月代言赤水河酒，據媒體此前報道，代言費用在２０００萬元左右。

赤水河酒所屬的貴州中赤酒業股份有限公司於２０２１年９月成立，實控人高進華另外掌握

一家Ａ股上市公司史丹利（深：００２５８８），不過史丹利和中赤酒業並無關聯。受消息炒作

影響，史丹利昨日股價升逾２％，今日則見大幅波動，一度大跌８％，目前跌幅收窄至０﹒３％

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