《經濟通通訊社１２日專訊》內地多家違約房企接連進行債務重組，但並不代表企業經營步

回正軌。爆發債務危機至今三年、現正進行債務重組的華夏幸福（滬：６００３４０）在新加坡

交易所發布公告稱，由於其２０３１年到期可轉換債券的轉換活動在取得特定批准時遭遇不可預

見的延誤，須暫時擱置目前的轉換活動，期間債券持有人須將任何持倉變動通知發行人。

華夏幸福原本計劃把債券本金總額６﹒８３７億美元轉換為相應信託份額，作為債務重組計

劃的一部分。

華夏幸福的「債轉信託」遭遇意外，可能和其被指再度違約的傳聞有關。外媒上周曾報道，

華夏幸福美元債部分持有人在上月底未獲全數應付款項，僅收到債務重組協議下應付款項的不到

三分之一。華夏幸福解釋因技術性問題導致資金出境受阻，所以未能完整兌付。而除了離岸債之

外，華夏幸福亦未能如期向中融信託支付一筆４６６１萬元人民幣的債權利息。

截至２０２３年１１月３０日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計超過２４０億元人

民幣。

市場分析，盡管債權人已經向華夏幸福作出妥協，同意債務重組，但是中國房地產市場面臨

供應過剩問題，而且買房群體對出現債務問題的房企產生不信任情緒，經營情況嚴峻，難以支撐

後續償債。（ｅｙ）



