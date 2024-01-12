《經濟通通訊社１２日專訊》名創優品（０９８９６）繼去年９月將公司名改成「加個好友

」後，近日再以「加個好友」名義開新公司。天眼查Ａｐｐ顯示，加個好友（上海）文化發展有

限公司１月９日成立，法定代表人為周紅霞，註冊資本１０００萬元人民幣，經營範圍含組織文

化藝術交流活動、版權代理、國內貿易代理、企業形象策劃、專業設計服務、日用百貨銷售等。

股東信息顯示，該公司由名創優品（上海）有限公司全資持股。

去年９月，名創優品股份有限公司作出工商變更，將企業名稱改為加個好友（廣州）股份有

限公司。當時有內媒向名創優品微信公眾號客服查詢，客服表示暫時沒有接到相關通知；又向名

創優品加盟熱線查詢，對方表明商店不會更名，「現在是甚麼樣子就是甚麼樣子」。

名創優品股份有限公司成立於２００９年８月，註冊資本１億元人民幣，法定代表人為林宗

友，董事長為葉國富，經營範圍含商品批發貿易、日用雜品綜合零售、百貨零售、鞋帽零售、互

聯網商品銷售等，由葉國富、楊雲雲、廣東賽鑫投資有限公司共同持股。（ｓｌ）

