《經濟通通訊社１２日專訊》中國銀行間市場交易商協會網站今日發布新修訂的《外國政府

類機構和國際開發機構債券業務指引》，《指引》自發布之日起施行。

在註冊與發行方面，《指引》顯示，對於外國政府類機構和國際開發機構面向銀行間市場機

構投資者發行債券的，交易商協會完成預評後，將註冊文件提交註冊會議評議。註冊會議結論為

接受註冊的，交易商協會向相關機構出具《接受註冊通知書》，註冊有效期為２年。

對於外國政府類機構和國際開發機構面向達成書面定向認購約定的合格機構投資者定向發行

債券的，交易商協會完成核對後，按照相關工作流程辦理接受註冊手續。

具備境外豐富的債券發行經驗，或已在中國境內發行債券、持續信息披露一年以上的外國政

府類機構和國際開發機構，可申請在註冊額度內分期發行債券。其他外國政府類機構和國際開發

機構應採用一次足額發行的方式。



＊分期發債可在註冊後１２個月或以內自主發行＊



採取分期發行的外國政府類機構和國際開發機構，可在接受註冊後１２個月或以內自主發行

，１２個月後在向交易商協會備案後，可在剩餘註冊有效期內自主發行。定向發行的，可在註冊

有效期內自主定向發行債券。

面向銀行間市場機構投資者發行債券的外國政府類機構和國際開發機構，自接受註冊之日起

至債券債權債務關係確立前，若發生《指引》所列重大事項，包括發行人（或所在國家或地方）

對外負債發生違約、加速到期事件或債務重組等，交易商協會將註冊文件再次提交註冊會議評議

，由註冊會議決定既有注冊是否繼續有效。

此外，《指引》還在註冊文件要求、信息披露要求、中介機構管理及其他方面作出規範。

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