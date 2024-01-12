《經濟通通訊社１２日專訊》中共廣東省委、廣東省人民政府發布《關於促進民營經濟發展

壯大 進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見》，提出七個方面共３０條措施。其中提出，

支持民營企業加強科技創新，包括支持有條件的民營企業在境外設立研發機構，並要引導高校、

科研機構及重大科技基礎設施向企業開放共享儀器設備。鼓勵民營企業獨立或聯合承擔國家和省

、市級科研項目，參與國家重大科學技術項目攻關和產業基礎再造工程等。同時，優化科技信貸

風險準備金政策，對銀行機構為各類科技創新主體開展科研活動提供的債務性金融支持產生的不

良貸款本金，按規定給予補償。



＊加強指導民企防範應對貿易保護主義等外部挑戰＊



《意見》又提出，健全民營企業「走出去」支持服務體系，促進企業穩健開展境外投資併購

。指導民營企業運用《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）規則，打造海外分銷中心、展

示中心和海外倉。加大對民營企業出口信用保險的支持力度。加強對民營企業防範應對貿易保護

主義等外部挑戰的指導，提高民營企業應對外部風險挑戰的能力。

此外，《意見》提出要推動數字化網絡化智能化綠色化轉型。全力實施「大產業、大平台、

大項目、大企業、大環境」提升行動，支持民營企業參與新型工業化，助力提升產業鏈供應鏈韌

性和安全水平。加快發展柔性製造，提升應急擴產轉產能力。加大中小企業特色產業集群政策支

持力度，力爭５年建設１５個國家級和１００個省級中小企業特色產業集群。

《意見》並提出，鼓勵民營企業參與重大戰略、重大項目和補短板項目建設，常態化向民間

資本推介優質投資項目。支持更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信托基

金（ＲＥＩＴｓ）。支持民營企業通過產權交易、併購重組、不良資產收購處置等方式盤活資產

。（ｓｌ）

