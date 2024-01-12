《經濟通通訊社１２日專訊》２０２３年１２月中國進出口數據穩著陸，其中出口

３０３６﹒２億美元，增長２﹒３％，創八個月新高；進口２２８２﹒８億美元，增長０﹒２％

，由降轉增。不過通脹仍然偏弱，２０２３年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降

０﹒３％，連續第三個月下降，但略優於預期。同期工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降

２﹒７％，跌幅收窄０﹒３個百分點。２０２３年全年，ＣＰＩ降３％，漲０﹒２％，遠低於政

府目標的上漲３％左右；ＰＰＩ降３％，較上年降幅收窄１﹒１個百分點。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，上月出口略有改善，預計外部需求將在

２０２４年略微幫助中國經濟。由於國內需求仍然疲軟，中國經濟的通縮壓力依然存在。房地產

行業繼續拖累中國經濟。財政和貨幣政策在２０２３年第四季度開始朝著正確的方向發展，但這

些政策需要時間才能傳導到經濟中。目前還不清楚這些政策是否足以抵消經濟中的通縮壓力。



＊屈慶：通縮主因是食品和油，降息對抗通縮作用不大＊



華創證券投資顧問部總經理屈慶則認為，上月通脹數據與預期偏差不大，核心ＣＰＩ同比穩

定在０﹒６％，說明除了油和豬之外，其他物價比較穩定，通縮壓力最大的階段已經過去，壓力

逐漸緩和。目前通縮主要是食品和油價導致，在這種階段降息（政策利率）對抗通縮作用不大，

因為它不是因為經濟的需求差，即使是降息，例如豬肉價格，也是由供需決定；油價則主要取決

於全球地緣政治，即使中國自身降息，對油價影響也相對有限。（ｓｌ）

