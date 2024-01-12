《經濟通通訊社１２日專訊》上月中國進出口數據穩著陸，其中出口３０３６﹒２億美元，

增長２﹒３％，創八個月新高；進口２２８２﹒８億美元，增長０﹒２％，由降轉增。不過通脹

仍然偏弱，２０２３年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，連續第三個月下

降，但略優於預期。同期工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降２﹒７％，跌幅收窄０﹒３

個百分點。２０２３年全年，ＣＰＩ降３％，漲０﹒２％，遠低於政府目標的上漲３％左右；

ＰＰＩ降３％，較上年降幅收窄１﹒１個百分點。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，短期內，物價水平仍將維持在低位，但在宏觀政

策同向發力的背景下，疊加基期效應逐步常態化、社會有效需求回暖、供給端波動收斂、居民通

脹預期保持平穩、價格傳導機制更暢通等因素，從中期來看通脹中樞將在波動中逐步修復，回歸

至高於２０２３年且更為溫和、常態的水平。展望２０２４年，預計中國物價水平整體將呈現低

位回升的態勢。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華則指出，２０２３年ＰＰＩ同比收縮，反映工業部門

整體供需結構仍不夠平衡，部分行業企業仍在削價促銷等。近期公布物價表現整體低迷，結合

１２月公布的官方製造業ＰＭＩ指數，整體方面國內消費需求恢復仍需要一定宏觀政策支持。

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