《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２３年１２月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，跌幅較１１月收窄０﹒２個百分點，略優於預期的下降０﹒４％

。環比則上漲０﹒１％。

２０２３年全年，ＣＰＩ比上年上漲０﹒２％，遠低於政府目標的上漲３％左右。２０２２

年全年ＣＰＩ為同比上漲２％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素

影響，１２月ＣＰＩ環比由降轉漲，同比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲

０﹒６％，漲幅保持穩定。



＊國內汽油價降幅擴大，拉低ＣＰＩ環比漲幅＊



從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒１％。其中，食品價格由上月下降

０﹒９％轉為上漲０﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１７個百分點。食品中，雨雪寒潮天氣影響

鮮活農產品生產儲運，加之節前消費需求增加，鮮菜、鮮果及水產品價格分別上漲６﹒９％、

１﹒７％和０﹒９％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１９個百分點。

非食品價格下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個

百分點。非食品中，受國際油價持續下行影響，國內汽油價格下降４﹒７％，降幅比上月擴大

１﹒９個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點，是拉低ＣＰＩ環比漲幅的主要因素。



＊豬肉價同比降逾２６％，降幅收窄＊



從同比看，ＣＰＩ下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。其中，食品價格下降

３﹒７％，降幅比上月收窄０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７０個百分點。食品中，豬

肉價格下降２６﹒１％，降幅收窄５﹒７個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒４３個百分點，是帶

動ＣＰＩ同比下降的主要因素。非食品價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影

響ＣＰＩ上漲約０﹒３８個百分點。非食品中，飛機票價格下降７﹒３％；燃油小汽車和新能源

小汽車價格分別下降６﹒４％和５﹒４％，降幅均有擴大。（ｓｌ）









