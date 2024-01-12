《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２３年１２月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，跌幅較１１月收窄０﹒２個百分點，略優於預期的下降０﹒４％
。環比則上漲０﹒１％。
２０２３年全年，ＣＰＩ比上年上漲０﹒２％，遠低於政府目標的上漲３％左右。２０２２
年全年ＣＰＩ為同比上漲２％。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素
影響，１２月ＣＰＩ環比由降轉漲，同比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲
０﹒６％，漲幅保持穩定。
＊國內汽油價降幅擴大，拉低ＣＰＩ環比漲幅＊
從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒１％。其中，食品價格由上月下降
０﹒９％轉為上漲０﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１７個百分點。食品中，雨雪寒潮天氣影響
鮮活農產品生產儲運，加之節前消費需求增加，鮮菜、鮮果及水產品價格分別上漲６﹒９％、
１﹒７％和０﹒９％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１９個百分點。
非食品價格下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個
百分點。非食品中，受國際油價持續下行影響，國內汽油價格下降４﹒７％，降幅比上月擴大
１﹒９個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點，是拉低ＣＰＩ環比漲幅的主要因素。
＊豬肉價同比降逾２６％，降幅收窄＊
從同比看，ＣＰＩ下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。其中，食品價格下降
３﹒７％，降幅比上月收窄０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７０個百分點。食品中，豬
肉價格下降２６﹒１％，降幅收窄５﹒７個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒４３個百分點，是帶
動ＣＰＩ同比下降的主要因素。非食品價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影
響ＣＰＩ上漲約０﹒３８個百分點。非食品中，飛機票價格下降７﹒３％；燃油小汽車和新能源
小汽車價格分別下降６﹒４％和５﹒４％，降幅均有擴大。（ｓｌ）
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