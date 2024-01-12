《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２３年１２月份，全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒７％，較１１月跌３％跌幅收窄。２０２３年全年，ＰＰＩ比上年

下降３％，而２０２２年ＰＰＩ為升４﹒１％。

２０２３年１２月，工業生產者購進價格同比下降３﹒８％，全年下降３﹒６％。

２０２３年１２月，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降３﹒３％，影響工業生產者

出廠價格總水平下降約２﹒４４個百分點。



＊國際油價繼續下行等影響ＰＰＩ環比下降＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受國際油價繼續下行、部分工業品需求不足等

因素影響，１２月全國ＰＰＩ環比下降，同比降幅收窄。

從同比看，ＰＰＩ下降２﹒７％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點。其中，生產資料價格下

降３﹒３％，降幅收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下降１﹒２％，降幅與上月相同。

從環比看，ＰＰＩ下降０﹒３％，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降０﹒３％，降

幅與上月相同；生活資料價格下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。國際油價繼續下

行，帶動國內石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別下降６﹒６％、

３﹒０％，合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒１８個百分點。裝備製造業中，鋰離子電池製造、計

算機通信和其他電子設備製造業價格分別下降１﹒９％、０﹒６％；汽車製造業價格上漲

０﹒２％。（ｃｔ）

