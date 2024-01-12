《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，按美元計價，２０２３年１２月中國進出口總

值５３１９億美元，同比增１﹒４％，上月為持平。其中，出口３０３６﹒２億美元，增長

２﹒３％，創八個月新高，增幅較１１月擴大１﹒８個百分點，且優於預期的增長１﹒７％；進

口２２８２﹒８億美元，增長０﹒２％，由降轉增，但略遜預期的增長０﹒３％；貿易順差

７５３﹒４億美元，擴大１０％，市場預期為７４７﹒５億美元。



＊人民幣計１２月進出口增幅擴大＊



按人民幣計價，２０２３年１２月中國進出口總值３﹒８１萬億元，同比增長２﹒８％，增

幅較１１月擴大１﹒６個百分點。其中，出口２﹒１８萬億元，增３﹒８％，增幅擴大２﹒１個

百分點；進口１﹒６３萬億元，增１﹒６％，增幅擴大１個百分點；貿易順差５４０９億元，擴

大１０﹒２％。



＊全年進出口總值：美元計降５％，人民幣計增０﹒２％＊



按美元計價，２０２３年全年，中國進出口總值５﹒９４萬億美元，同比下降５％。其中，

出口３﹒３８萬億美元，下降４﹒６％；進口２﹒５６萬億美元，下降５﹒５％；貿易順差

８２３２﹒２億美元。

按人民幣計價，２０２３年全年，中國進出口總值４１﹒７６萬億元，同比增０﹒２％，海

關總署形容好於預期，實現了促穩提質目標。其中，出口２３﹒７７萬億元，增長０﹒６％；進

口１７﹒９８萬億元，下降０﹒３％；貿易順差５﹒７９萬億元。（ｓｌ）

