《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月人民幣貸款增加１﹒１７萬

億元（人民幣．下同），低於市場預期的１﹒４萬億元，同比少增２４１０億元；截至１２月底

人民幣貸款餘額２３７﹒５９萬億元，同比增長１０﹒６％，增幅略低於市場預期的１０﹒８％

。



＊全年人民幣貸款增加２２﹒７５萬億，同比多增１﹒３１萬億＊



全年，人民幣貸款增加２２﹒７５萬億元，同比多增１﹒３１萬億元。

分部門看，全年住戶貸款增加４﹒３３萬億元，其中，短期貸款增加１﹒７８萬億元，中長

期貸款增加２﹒５５萬億元；企（事）業單位貸款增加１７﹒９１萬億元，其中，短期貸款增加

３﹒９２萬億元，中長期貸款增加１３﹒５７萬億元，票據融資增加３４１０億元；非銀行業金

融機構貸款增加１９２８億元。

１２月，外幣貸款減少１２７億美元，同比少減２１５億美元。截至１２月末，外幣貸款餘

額６５６４億美元，同比下降１０﹒７％。全年外幣貸款減少８５２億美元，同比少減９２７億

美元。

１２月末，本外幣貸款集額２４２﹒２４萬億元，同比增長１０﹒１％。



＊全年人民幣存款增加２５﹒７４萬億，同比少增５１０１億＊



１２月，人民幣存款增加８６８億元，同比少增６４０２億元。１２月末人民幣存款餘額

２８４﹒２６萬億元，同比增長１０％。全年人民幣存款增加２５﹒７４萬億元，同比少增

５１０１億元。其中，住戶存款增加１６﹒６７萬億元，非金融企業存款增加４﹒２２萬億元，

財政性存款增加７９２４億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒６４萬億元。

１２月，外幣存款增加４７億美元，同比多增１２９億美元。１２月末，外幣存款餘額

７９７８億美元，同比下降６﹒６％。全年外幣存款減少５６１億美元，同比少減８６９億美元

。

１２月末，本外幣存款餘額２８９﹒９１萬億元，同比增長９﹒６％。



＊全年經常項下跨境人民幣結算金額１４﹒０３萬億＊



１２月末，國家外匯儲備餘額為３﹒２４萬億美元。人民幣匯率為１美元兌７﹒０８２７元

人民幣。

全年，經常項下跨境人民幣結算金額為１４﹒０３萬億元，其中貨物貿易、服務貿易及其他

經常項目分別為１０﹒６９萬億元、３﹒３４萬億元；直接投資跨境人民幣結算金額為７﹒６萬

億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為２﹒６萬億元、５萬億元。

全年銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交２１２４﹒４９萬億元，日均成交

８﹒５萬億元，日均成交同比增長１８﹒１％。其中，同業拆借日均成交同比下降２﹒６％，現

券日均成交同比增長１３﹒３％，質押式回購日均成交同比增長２１﹒４％。

１２月同業拆借加權平均利率為１﹒７８％，比上月低０﹒１１個百分點，比上年同期高

０﹒５２個百分點；質押式回購加權平均利率為１﹒９％，比上月低０﹒０８個百分點，比上年

同期高０﹒４９個百分點。（ｓｌ）

