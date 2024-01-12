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AH股新聞

12/01/2024 17:50

【聚焦數據】人行：１２月新增貸款１﹒１７萬億元，低於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月人民幣貸款增加１﹒１７萬
億元（人民幣．下同），低於市場預期的１﹒４萬億元，同比少增２４１０億元；截至１２月底
人民幣貸款餘額２３７﹒５９萬億元，同比增長１０﹒６％，增幅略低於市場預期的１０﹒８％

　
＊全年人民幣貸款增加２２﹒７５萬億，同比多增１﹒３１萬億＊
　
　　全年，人民幣貸款增加２２﹒７５萬億元，同比多增１﹒３１萬億元。
　　分部門看，全年住戶貸款增加４﹒３３萬億元，其中，短期貸款增加１﹒７８萬億元，中長
期貸款增加２﹒５５萬億元；企（事）業單位貸款增加１７﹒９１萬億元，其中，短期貸款增加
３﹒９２萬億元，中長期貸款增加１３﹒５７萬億元，票據融資增加３４１０億元；非銀行業金
融機構貸款增加１９２８億元。
　　１２月，外幣貸款減少１２７億美元，同比少減２１５億美元。截至１２月末，外幣貸款餘
額６５６４億美元，同比下降１０﹒７％。全年外幣貸款減少８５２億美元，同比少減９２７億
美元。
　　１２月末，本外幣貸款集額２４２﹒２４萬億元，同比增長１０﹒１％。
　
＊全年人民幣存款增加２５﹒７４萬億，同比少增５１０１億＊
　
　　１２月，人民幣存款增加８６８億元，同比少增６４０２億元。１２月末人民幣存款餘額
２８４﹒２６萬億元，同比增長１０％。全年人民幣存款增加２５﹒７４萬億元，同比少增
５１０１億元。其中，住戶存款增加１６﹒６７萬億元，非金融企業存款增加４﹒２２萬億元，
財政性存款增加７９２４億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒６４萬億元。
　　１２月，外幣存款增加４７億美元，同比多增１２９億美元。１２月末，外幣存款餘額
７９７８億美元，同比下降６﹒６％。全年外幣存款減少５６１億美元，同比少減８６９億美元

　　１２月末，本外幣存款餘額２８９﹒９１萬億元，同比增長９﹒６％。
　
＊全年經常項下跨境人民幣結算金額１４﹒０３萬億＊
　
　　１２月末，國家外匯儲備餘額為３﹒２４萬億美元。人民幣匯率為１美元兌７﹒０８２７元
人民幣。
　　全年，經常項下跨境人民幣結算金額為１４﹒０３萬億元，其中貨物貿易、服務貿易及其他
經常項目分別為１０﹒６９萬億元、３﹒３４萬億元；直接投資跨境人民幣結算金額為７﹒６萬
億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為２﹒６萬億元、５萬億元。
　　全年銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交２１２４﹒４９萬億元，日均成交
８﹒５萬億元，日均成交同比增長１８﹒１％。其中，同業拆借日均成交同比下降２﹒６％，現
券日均成交同比增長１３﹒３％，質押式回購日均成交同比增長２１﹒４％。　
　　１２月同業拆借加權平均利率為１﹒７８％，比上月低０﹒１１個百分點，比上年同期高
０﹒５２個百分點；質押式回購加權平均利率為１﹒９％，比上月低０﹒０８個百分點，比上年
同期高０﹒４９個百分點。（ｓｌ）

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