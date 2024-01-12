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AH股新聞

12/01/2024 17:50

【聚焦數據】１２月末社融規模存量３７８﹒０９萬億，增９﹒５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月末社會融資規模存量為
３７８﹒０９萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２３５﹒４８萬億元，同比增長１０﹒４％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒６６萬億元，同比下降１０﹒２％；委託貸款餘
額為１１﹒２７萬億元，同比增長０﹒２％；信託貸款餘額為３﹒９萬億元，同比增長４﹒２％
；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒４９萬億元，同比下降６﹒７％；企業債券餘額為
３１﹒１１萬億元，同比增長０﹒３％；政府債券餘額為６９﹒７９萬億元，同比增長１６％；
非金融企業境內股票餘額為１１﹒４３萬億元，同比增長７﹒５％。
　　從結構看，２０２３年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６２﹒３％，同比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％
，同比低０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比
１％，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分
點；企業債券餘額佔比８﹒２％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒５％，同比
高１﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

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