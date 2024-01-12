《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月末社會融資規模存量為

３７８﹒０９萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２３５﹒４８萬億元，同比增長１０﹒４％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒６６萬億元，同比下降１０﹒２％；委託貸款餘

額為１１﹒２７萬億元，同比增長０﹒２％；信託貸款餘額為３﹒９萬億元，同比增長４﹒２％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒４９萬億元，同比下降６﹒７％；企業債券餘額為

３１﹒１１萬億元，同比增長０﹒３％；政府債券餘額為６９﹒７９萬億元，同比增長１６％；

非金融企業境內股票餘額為１１﹒４３萬億元，同比增長７﹒５％。

從結構看，２０２３年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６２﹒３％，同比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％

，同比低０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比

１％，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分

點；企業債券餘額佔比８﹒２％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒５％，同比

高１﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

